محافظ دمياط: تخصيص قطعة أرض لإقامة عمارتين سكنيتين ضمن المشروع القومى للإسكان

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن صدور موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم 732 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1650م٢ بالركابية، بمركز كفر البطيخ لإقامة عمارتين سكنيتين ضمن المشروع القومى للإسكان.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من محافظ دمياط بتخصيص قطعة الأرض لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

كما كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية بالتنوية على أصحاب الأراضى الفضاء بتسويرها بجمالون ومنع إلقاء القمامة بها، وأشارت إلى بدء التنفيذ بشارع عبد العظيم وزير بمدينة دمياط.

من ناحية أخرى، أكدت محافظ دمياط عن تقديم كافة الدعم اللازم لرؤساء المدن لبدء حملة نظافة موسعة بكافة المراكز والمدن ورفع المخلفات وأكوام القمامة حفاظا على صحة المواطنين قبل حلول الموسم الصيفى.

كما كلفت الدكتورة منال عوض محافظ بضرورة متابعة أعمال رد الشىء لأصلة بكل مركز أو مدينة حسب الخطة المحددة.