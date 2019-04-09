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محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستعدادات شهر رمضان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:32 م
محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستعدادات شهر رمضان المحافظ خلال الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء جلسة المجلس التنفيذى رقم "4" المنعقدة بديوان عام المحافظة بطور سيناء اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام، واللواء سيد الرافعى، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المدن، ومديرى عموم المديريات، حيث صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة وناقش الإستعدادات لشهر رمضان المعظم.

 وأكد المحا، فظ على اقامة معارض للسلع التموينية على مستوى مدن المحافظة باسعار مناسبة للجمهور، بالإضافة لمعارض "أهلا رمضان" ومسئولية كل رئيس مدينة عنها، مشددا على الرقابة التموينية وضبط الاسعار ومنع الاستغلال خلال الشهر المبارك، كما تم عرض الوثائق الحكومية المؤمنة ، واستعرض المحافظ موقف انشاء ملاعب خماسية بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبوزنيمة، أبورديس.

 

كما تم الموافقة على التعاقد مع المواطنين المستحقين منزل بدوى المقامة بمعرفة جهاز التعمير" 60 منزل بدوى بقرية الوادى، 60 منزل بدوى بقرية الجبيل" مقابل حق إنتفاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للاسعار السابق تحديدها بالمجلس التنفيذى، كما استعرض المحافظ خلال الجلسة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للديوان العام ومشروعات مجالس المدن للعام المالى 2018/2019، كما استعرض المحافظ إجراءات تجهيز المقار الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المدن وحث المواطنين على النزول للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وقد أصدر المحافظ توجيهات هامة هى عدم وضع أى أعمال فنية من تماثيل أو لوحات فنية أو لوحات جداريه أو أى منحوتات فى الميادين أو افراغات العامة أو عمل صيانة لها إلا بعد التنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، سرعة استصدار قرارات ازالة التعديات الواقعة على أراضى ولاية هيئة التنمية السياحية بالمحافظة فى إطار قرارات رئيس مجلس الوزراء، البدء الفورى فى تطبيق منظومة الجمع المنزلى كخطوة اولى وعدم السماح مطلقا بإضافة أية تراكمات جديدة للتراكمات القديمة، سرعة البدء فى طلاء واجهات المبانى ذات الطوب الاحمر بالوان بسيطة وبلا مبالغة، مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بحصر موارد المحافظة والقيم الإيجاريه للأصول المملوكة، البدء الفورى بتقنين اراضى الدولة التى لا توجد بها أية مشاكل وتوجيه الانذار بالإزالة للمساحات التى لم يتقدم واضعو اليد عليها لتقنين اوضاعها والتعامل كبداية مع المساحات غير المشغولة بالسكان، التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان توفير حجم هائل من السلع الاساسية اعتبارا من الآن وخلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بوضع قائمة اسعار لضمان ضبط الاسعار وعدم التلاعب بها وتكثيف حملات تموينية للمراقبة بصفة مستمرة.

كما امر المحافظ تجهيز ساحات واماكن شاشات عرض عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 وتكون مساحات ذات اسوار ومؤمنة، كما قام المحافظ بتكريم اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، مع تقديم الشكر والتحية له وهدية تذكارية لمجهوداته المبذولة بمدينة شرم الشيخ التى اشاد بها جميع الوفود.

 


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