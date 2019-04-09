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محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات إدارية بمديرية التربية والتعليم

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:42 م
محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات إدارية بمديرية التربية والتعليم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، قراراً إدارياً برقم 319 لسنة 2019 بشأن عدداً من التعديلات والتكليفات الجديدة داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بالغربية.

حيث كلف المهندس ناصر حسن محمد إسماعيل بوظيفة كبير معلمين بالمجموعة النوعية لوظائف كادر المعلم بتسيير أعمال وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، لحين شغلها بالطرق القانونية، وتكليف فتحى أحمد أبو اليزيد أبو هندى بوظيفة كبير معلمين بالمجموعة النوعية لوظائف كادر المعلم للقيام بتسيير أعمال مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

كما كلف عبد الله إبراهيم عبد الله حنا الله - بوظيفة كبير معلمين بالمجموعة النوعية لوظائف كادر المعلم للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة كفر الزيات التعليمية، لحين شغلها بالطرق القانونية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ الثامن من إبريل الحالي.

 

 

 


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