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محافظ الجيزة: تطوير نفق مشاة كوبرى عباس للحد من حوادث الطرق

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:51 م
محافظ الجيزة: تطوير نفق مشاة كوبرى عباس للحد من حوادث الطرق تطوير نفق مشاه كوبرى عباس
كتب سيد الخلفاوى
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انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير وتجميل نفق مشاة كوبرى عباس، فى حى جنوب الجيزة حرصاً من المحافظة على تسهيل حركة عبور المشاة من المواطنين بحرم امن حفاظاً على سلامتهم وللحد من حوادث الطرق.
 
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن المحافظة تنتهج خطة لتطوير أنفاق المشاة المنتشرة بالعديد من الطرق والمحاور الرئيسية للتسهيل على مستخدميها خاصه من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وحفاظاً على أرواحهم إضافه إلى عدم إحدث أى كثافات مرورية بالطرق.
 
أشار المحافظ إلى أن حى جنوب قام بتطوير نفق مشاة كوبرى عباس، لما له من أهمية كبيرة للمواطنين المترددين على المنطقة حيث تم تطويره وتجميله ورفع كفاءة الإنارة به ليليق باستقبال المواطنين، موجها بالحفاظ على ما تم تنفيذه بالنفق ومتابعة الصيانة الدورية له . 
 
كما أعلن المحافظ أنه فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والإسراع بحلها والتسهيل عليهم تم فتح نفق مشاه طريق اللبينى أمام المواطنين، الذى توقف استخدامه، وتم غلقه منذ سنوات، حيث قامت المحافظة بتطويرة ورفع كفاءتة للاستفادة منه واستخدامه من قبل المواطنين للحد من حوادث الطرق بالمنطقة .
 
من جانبه أكد اللواء ياسر سامى، رئيس حى جنوب الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير نزلة كوبرى الجيزة المعدنى من اتجاه شارعى مراد والجامعة بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك بطول سور حديقة الحيوان حتى كلية الهندسة جامعة القاهرة فى إطار توجيهات المحافظ بتوفير ممشى مناسب للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالى بالطرق الرئيسية.

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