محافظ أسوان يعتمد الجدول الزمنى لامتحانات التيرم الثانى للنقل والشهادات

أسوان ندى سليم

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات العامة بمحافظة أسوان، معلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من 4 مايو القادم وتستمر حتى يوم 18 الشهر الجاري، مؤكدا أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم يوم 19 مايو وحتى 30 مايو القادم.

وأعلن محافظ أسوان، خلال بيان صحفي، أن امتحانات مراحل النقل الإبتدائي، ستنطلق 4 مايو للصفين الثانى والثالث الإبتدائي، والتى تنتهى يوم 5 مايو، بينما تنطلق إمتحانات الصفوف من الثالث حتى السادس الإبتدائي يوم 6 مايو وتنتهى يوم 9 مايو، كما تبدأ إمتحانات الصف الثانى الثانوى يوم 4 مايو وتنتهى في 13 مايو.

في حين تنطلق امتحانات كل من الصف الأول والثاني الإعدادي، في 4 مايو وتنتهى يوم 9 مايو، وتبدأ إمتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم 11 مايو وتنهى فى 18 مايو.

ووجه محافظ أسوان، بمراعاة التوقيتات اليومية مع بدء ونهاية الإمتحانات بما يتناسب مع حالة الطقس، من خلال توفير المناخ الملائم وإنتظام عمل كافة وسائل التهوية، وخاصة المراوح الكهربائية، بجانب توفير المظلات فى أماكن الإنتظار للطلاب فى فترات الإستراحة، تحسباً لإرتفاع درجات الحرارة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة توفير مسئول صحى باللجان، للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة للطلاب ومراقبى الإمتحانات، وأن تكون الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وهو الذى يتطلب أيضاً سرعة ودقة تصحيح أوراق الإجابات وإعلان النتائج فى التوقيتات المناسبة .