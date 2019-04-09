محافظ أسوان يستجيب بشكوى أهالى منطقة الصداقة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات

أسوان ندى سليم

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى مجلس مدينة أسوان بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات بمنطقة الصداقة القديمة تلبية لمطالب أهالى المنطقة وتضررهم من التعدى على حرم الطريق وإنتشار العشوائيات، مشدداً على ضرورة الرقابة البيئية على المحطة الوسيطة للمخلفات بمنطقة المحمودية لمنع ظاهرة حرق القمامة فيها لحين الإنتهاء من نقل كافة التراكمات إلى العلاقى للتخلص الأمن منها، بجانب مراجعة أعمدة الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة لبعض الشوارع المظلمة بالمحمودية.

كما شدد محافظ أسوان، خلال لقائه الأسبوعى مع عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مسئولى مجلس المدينة أيضا بضرورة مراجعة موقف السويقات الجارى تنفيذها لتحديد أفضل الأساليب لاستغلالها إدارياً ومالياً وطرحها بالمزاد العلنى، على أن يتم الإعلان عن شروطها وإجراءات التقدم لها تحقيقاً للشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير الأغطية المناسبة لمطابق الصرف المفتوحة بمنطقة تقسيمات الصداقة الجديدة لضمان سلامة وحماية أرواح المواطنين.

كما وجه "إبراهيم"، بسرعة إيفاد لجنة متخصصة للمعاينة الميدانية لشكوى بعض أهالى منطقة الشديدة بحرى بأبو الريش وتضررهم من تسريب مياه الصرف الصحى من أحد الخزانات الأرضية، مع تنفيذ الإزالة الفورية لهذا الخزان بعد تحرير المحضر اللازم وإلزام صاحبه ببناء خزان أخر مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة للقضاء على هذا التسريب، بجانب توفير سيارة لكسح مياه الصرف يومياً لحين تغذية المنطقة بخطوط وشبكات للصرف الصحى.

كما شدد على رئيس مدينة نصر النوبة بسرعة عرض تقرير مفصل عن الموقف التنفيذى لمشروعات الإحلال والتجديد بالمنازل المتضررة مع مراجعة أعمال لجان المعاينة الخاصة بها وذلك بعد شكوى بعض الأهالى من نتائج هذه اللجان، وفى نفس اللقاء كلف محافظ أسوان مسئولى التضامن الإجتماعى بضرورة التنسيق مع مسئولى الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدراسة مطالب ١٢ مواطن تحتاج لتوفير بعض المساعدات المالية والعينية والإجتماعية لإعانة أصحابها على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة لأسرهم، وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية والدراسة الميدانية اللازمة، موجهاً مسئولى مبادرة مشروعك بدراسة طلبات ١٠ من المواطنين لتوجيهم وتوعيتهم بأساليب التمويل والأقراض المتاحة لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر تساهم فى تحسين المستوى الإقتصادى لهم ولأسرهم، كما طالب المحافظ مدير عام الصحة بدراسة حالة 3 مواطنين يحتاجوا للعلاج على نفقة الدولة.