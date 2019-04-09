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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:51 م
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محافظة قنا: فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى مركز نقادة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:05 م
محافظة قنا: فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى مركز نقادة انقطاع الكهرباء
قنا - وائل محمد
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بقنا أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مُغذي كهرباء أرمنت مما سيؤدى إلى فصل الكهرباء عن قري "قرقطان – ترعة صوص – أسمنت – عزبة طايع – بشلاو - دراو" وعن مُغذي كهرباء دنفيق، فصل الكهرباء عن قري حاجر دنفيق وعن مُغذي كهرباء الهدايات.

وأوضحت الوحدة المحلية أن ذلك سيؤدى إلى فصل الكهرباء عن قري "الهدايات – أولاد ضياء – كوم بلال – طوخ – حاجر طوخ"، وذلك غدا الأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12ظهرا مؤكدة أنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال صيانة المحولات الكهربائية   .

 


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