مجلس الوزراء السعودى يرحب بتصنيف "الحرس الثورى" منظمة ارهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رحب مجلس الوزراء السعودى بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية ، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران ، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

كما أقدم المجلس فى جلسته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حذف عبارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ونشرت وكالة واس انفوجراف بالقرارات التى اتخذها المجلس اليوم.