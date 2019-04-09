video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء السعودى يرحب بتصنيف "الحرس الثورى" منظمة ارهابية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:09 م
مجلس الوزراء السعودى يرحب بتصنيف "الحرس الثورى" منظمة ارهابية الملك سلمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

رحب مجلس الوزراء السعودى بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية ، وعده خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران ، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

 

كما أقدم  المجلس فى جلسته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على حذف عبارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

ونشرت وكالة واس انفوجراف بالقرارات التى اتخذها المجلس اليوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. البرلمان الإيرانى يتحول لثكنة لـ"الحرس الثورى" ومعارضون يسخرون

ماذا لو أدرجت أمريكا "الحرس الثورى"منظمة ارهابية؟.. إيران تحبس أنفاسها عشية قرار محتمل.. القرار سيفرض قيودا على تحركات الحرس الثورى.. والبرلمان الإيراني يستبق الأحداث بقرار مماثل لقوات واشنطن

مجلس الوزراء

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

اخبار العرب

الملك سلمان

ايران

الحرس الثورى




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة