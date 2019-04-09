متورط رئيسى فى حرق مطار طرابلس يصل إلى العاصمة على رأس مليشيا إرهابية

كتب : أحمد جمعة

كشفت مصادر عسكرية ليبية لـ"اليوم السابع" عن وصول الإرهابى صلاح بادى قائد مليشيا الصمود إلى العاصمة الليبية طرابلس للتصدى لتقدم قوات الجيش الوطنى الليبى فى ضواحى طرابلس.

وصلاح بادى ينتمى لجماعة الإخوان الليبية ويرتبط باتصالات مع قيادات بارزة فى تنظيم القاعدة، وهو المتورط الرئيسى فى حرق مطار طرابلس الدولى فى عام 2014.

الإرهابى صلاح بادى من مواليد 23 مايو 1957 فى مدينة مصراتة غرب البلاد، وتلقى تعليما فى العلوم العسكرية عام 1980 وعين ضابطا فى القوات الجوية التابعة للقذافى.

وبحسب معلومات حصل "اليوم السابع" عليها فقد تمت محاكمة الإرهابى صلاح بادى عام 2007 بتهمة التحريض والانقلاب على نظام القذافى، وتم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافى بداية من مارس 2011 وشغل مهمة عضو بالمجلس العسكري بمصراتة.

وظهر صلاح بادى فى مقطع فيديو خلال إشرافه على دفن العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم ورفيقه أبو بكر يونس فى مكان مجهول، وبعد الإطاحة بنظام القذافى دخل معترك السياسة وفاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2012.

وبرز اسم "صلاح بادى" فى المشهد الليبى قبيل انعقاد مجلس النواب الليبى المنتخب فى مدينة طبرق شرق البلاد، حيث قاد صلاح بادى عملية عسكرية أطلق عليها اسم "فجر ليبيا" فى يوليو 2014، للسيطرة على مطار طرابلس الدولى وكانت هذه العملية بمثابة الإعلان عن تأسيس فجر ليبيا المتطرفة، وتسببت الاشتباكات العنيفة التى شهدتها طرابلس فى تدمير طائرات مدنية ليبية يقدر عددها بحوالى 15 طائرة مدينة تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار.