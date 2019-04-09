مؤشر نيكى يغلق مرتفعا بفضل أسهم التكنولوجيا

رويترز

أغلق المؤشر نيكى القياسي فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم، الثلاثاء، مرتفعا بفضل أداء متألق لأسهم شركات التكنولوجيا والآلات، بينما قفز سهم سونى، بعد أن أوردت وكالة رويترز ، أن صندوق التحوط الأمريكى ثرد بوينت، يعزز حصته فى الشركة من أجل إحداث تغييرات، وأغلق نيكى مرتفعا 0.2% إلى 21802.59 نقطة.

وقال متعاملون إن المؤشر مُنى بخسائر فى وقت سابق، لكنه تحول لصعود، بسيط بفضل الأسهم المتربطة بالدورة الاقتصادية إذ دعمت بيانات اقتصادية صينية قوية المعنويات.

لكن المتعاملين ما زالوا يتوقعون أن يظل المؤشر يتحرك في نطاق محدود، إذ يريد المستثمرون وضوحا أكبر بشأن وضع محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ويبقون على حذر قبل الإعلان عن أرباح شركات.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 فى المئة إلى 1618.76 نقطة، مع تسجيل أسهم القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات والبناء أداء دون بقية السوق.

وفقد سهم طوكيو إلكتريك باور 2.9 بالمئة وميتسوي فودوسان 1.5 بالمئة وهبط سهم كاجيما كورب واحدا بالمئة. وقفزت أسهم سوني 9.3 بالمئة، بعدما صرحت مصادر لرويترز أن ثرد بوينت، الذي يدير أصولا بقيمة نحو 14.5 مليار دولار، يجمع استثمارات موجهة تستهدف نطاقا بين 500 مليون ومليار دولار لشراء المزيد من الأسهم في سوني.