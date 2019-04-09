لماذا تجاوزت أسعار النفط خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ70 دولارا للبرميل؟

كتبت مروة الغول

تجاوزت أسعار النفط خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ70 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى وصلت له أسعار النفط منذ شهر نوفمبر الماضى.

وسجلت أسعار النفط، أمس الاثنين ارتفاعا بمقدار 0.4% لخام القياس العالمى برنت حيث سجل 70.62 دولار للبرميل، وكان مقدار الارتفاع 28 سنتا عن آخر سعر إغلاق له يوم الجمعة الماضية، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 63.39 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 30 سنتاً، أو ما يعادل 0.5% عن آخر سعر إغلاق له.

جاء الارتفاع الذى شهدته أسعار النفط، أمس الاثنين، وتجاوزها حاجز الـ70 دولارا للبرميل، مدفوعة بما يحدث فى ليبيا من قتال والذى يهدد بتعطيل للإمدادات الليبية من النفط، حيث تعد ليبيا أكبر احتياطى نفطى فى القارة الأفريقية، حيث إنه خلال شهر يونيو الماضى كان قد تم تعليق تصدير شحنات الخام الليبى وذلك لعدة أسابيع بعد استحوذ المشير خليفة حفتر على محطتى تصدير النفط شرق ليبيا.

كما دعمت أسعار النفط، تخفيض إمدادات إنتاج النفط من جانب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها من ضمنها روسيا بنحو 1.2 مليون برميل نفط يوميا وذلك منذ بداية شهر يناير الماضى، وخلال شهر يونيو المقبل تعقد منظمة "أوبك" اجتماعها مع المنتجين المستقلين لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إمدادات إنتاج النفط أم لا.

وتعد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وكذلك المفروضة على شركات النفط الفنزويلى، وما تشهده فنزويلا داخليا من أحداث على الساحة السياسية عامل أساسى فى دعم أسعار النفط خلال الفترة الحالية.