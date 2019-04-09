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لافروف: المشاكل الخاصة بمنطقة القطب الشمالى يمكن حلها سلميا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:30 م
لافروف: المشاكل الخاصة بمنطقة القطب الشمالى يمكن حلها سلميا لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، أن جميع المشاكل الدولية الخاصة بمنطقة القطب الشمالى يمكن تسويتها بشكل سلمى، ولا تتطلب حلا عسكريا.

وقال لافروف - فى كلمة بمستهل أعمال منتدى القطب الشمالى فى سان بطرسبرج، أوردته قناة (روسيا اليوم) - إنه "لا يوجد أى احتمال لنشوب نزاع فى منطقة القطب الشمالى، وجميع القضايا يمكن ويجب أن تحل سياسيا على طاولة المفاوضات، ولا تتطلب حلا عسكريا".

وتشهد مدينة سان بطرسبرج أعمال المنتدى الدولى الخامس للقطب الشمالى الذى ينطلق بعنوان "القطب الشمالى - إقليم الحوار"، وسيتبادل المشاركون فى المنتدى الآراء حول قضايا التنمية لمنطقة القطب الشمالي،؛ بما فى ذلك الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والسلامة البيئية، والنقل، وحماية الشعوب الأصلية فى المنطقة.

 


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