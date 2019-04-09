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لأول مرة.. زاهى حواس فى اكتشاف آثرى على الهواء مباشرة من المنيا.. فيديو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:37 ص
لأول مرة.. زاهى حواس فى اكتشاف آثرى على الهواء مباشرة من المنيا.. فيديو الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق
كتب محمد رضا
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احتفى الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، بالاكتشاف الأثرى الذى جرى خلاله افتتاح أحد التوابيت بمقبرة المنيا، وأذيع على الهواء مباشرة بتغطية خاصة من قناة "ديسكفرى"، حيث نشر مقطع فيديو أثناء فتح التابوت.

 

وكان قد قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن تغطية قناة "ديسكفرى" لافتتاح أحد التوابيت بمقبرة المنيا ساهمت فى أن يتابع آثارنا 95 دولة حول العالم، وأضاف "حواس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن الغاضبين بسبب تغطية "ديسكفرى"، لعدم وجود قنوات مصرية،  أمر مردود عليهم بأن وزارة الآثار أصدرت بيان قبل يومين من التغطية،  ولا يوجد أية وسيلة ذهبت إلى الموقع أو طالبت التنسيق مع القناة الأجنبية التى سوقت لنا بشكل كبير، وتابع:" ترتب على تغطية قناة ديسكفرى فوائد عدة منها أنه تم الترويج للآثار المصرية فى 95 دولة حول العالم، ثانياً حق الإعلان كان بمبالغ غير متصورة".

ولفت "حواس"، إلى أن فتح التابوت على الهواء فى القناة كان بتنسيق مسبق واتفاق بينها وبين الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه تم فتح 11 تابوت قبل ذلك، ويوجد توابيت أخرى لم تفتح لمن يريد من وسائل الإعلام المصرية أن تقوم بما قامت به "ديسكفرى"، ويحقق لنا ذات العائد، وتابع:"الاكتشاف هدفه إعادة السياحة للدولة المصرية.

1
اكتشاف أثرى فى المنيا

 

2
تابوت فرعونى فى المنيا

 

3
الدكتور زاهى حواس يشارك فى اكتشاف آثرى بالمنيا

 

بدوره، قال الكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قناة ديسكفرى دفعت 150 ألف دولار مقابل ساعتان تصوير افتتاح تابوت مقبرة المنيا، لافتاً إلى أن ذلك يعد أمر جيد نظراً للعائد المادى الذى دخل خزينة الدولة، بالإضافة إلى الدعاية الكبيرة التى حصلنا عليها مقابل بث هذا الحدث فى العديد من دول العالم.

ودعا "وزير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز عبر فضائية "المحور"، كافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية إلى حضور أحد الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المقبرة التى سيتم الإعلان عنها تتميز بالنقوش الرائعة والبارعة من قبل القدماء المصريين.

وأعلن "وزيرى" عن أن يومى 18 و91 من الشهر الجارى سيكون هناك اكتشاف أثرى جديد بمحافظة الأقصر ، سيتم دعوة كافة وسائل الإعلام للتغطية، لافتاً إلى أن كل ذلك يصب فى صالح السياحة المصرية والدعاية لها وتنشيطها.

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ديسكفرى تذيع مباشرة اكتشاف آثرى فى المنيا

 

5
قناة ديسكفرى تذيع مباشرة افتتاح مقبرة فى المنيا

 

6
اكتشاف آثرى جديد فى المنيا

 

8
فتح مقبرة فرعونية على الهواء مباشرة من المنيا

 

9
جثمان داخل تابوت فرعونى بمقبرة المنيا

 

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دكتور زاهى حواس يقدم شرحا للاكتشاف الأثرى

 


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زاهى حواس: افتتاح تابوت مقبرة المنيا أذيع فى 95 دولة من قناة "ديسكفرى"

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