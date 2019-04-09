كنز معمر القذافى .. جنوب أفريقيا:مستعدون للتحقيق بمزاعم إخفاء أمواله بإسواتينى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وزيرة التعاون والعلاقات الدولية الجنوب أفريقية لينديو سيسولو، أن وزارتها ستحقق فى مزاعم أن ملايين من أموال الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى قد عثر عليها فى إسواتينى، وذلك لو أرادت الحكومة الليبية القيام بذلك.

ووصفت الوزيرة الجنوب أفريقية، المزاعم التى وردت فى صحيفة بريطانية بأنها قصص أشباح. وكانت تقارير محلية فى جنوب أفريقيا قد ذكرت أن وزارة العلاقات والتعاون الدولى ستحقق فى الأمر.

يأتى هذا بعدما كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، أن السلطات الليبية طلبت من الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوسا المساعدة فى استعادة ما يقدر بـ30 مليون دولار تخص القذافى، والتى يعتقد أنها فى مملكة إسواتينى القريبة، سوازيلاند سابقا، وتحديدا فى منزل ريفى لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.

وبحسب ما ذكرت التايمز، فأن السلطات الليبية طلبت مرارا من رامافوسا المساعدة فى البحث عن الأموال إلا أنه لم يستجب لهذه لدعوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال تم تحويلها إلى زوما لحفظها قبل وقت قصير من مقتل القذافى فى أكتوبر 2011، وكان زوما قد أنكر معرفته بالأموال المحتجزة فى جنوب أفريقيا.