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كبير مستشارى ترامب للسيسي: مصر مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:10 ص
كبير مستشارى ترامب للسيسي: مصر مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط لقاء الرئيس السيسي ومستشار ترامب
واشنطن- محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "جاريد كوشنر"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في "بلير هاوس".
 
وقال  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث أكد  "كوشنر" الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.
 
من جانبه؛ أكد الرئيس أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام.
 
 وشدد الرئيس  في ذات السياق على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً قطاع غزة، وموضحاً  الجهود المصرية المركزة مؤخراً لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، فضلاً عن الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.

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لقاء السيسي ومستشار ترامب




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