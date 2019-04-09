قطاع المعاهد الأزهرية يواصل دوراته التدريبية لرؤساء لجان الثانوية الأزهرية

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية متابعة تدريب رؤساء لجان الشهادة الثانوية من مختلف المناطق، حيث قام مؤخرا بعقد دورات تدريبية لمناطق "بني سويف، والفيوم، والمنيا".

وتشكلت اللجنة من محمد أبو ريه فتوح، مدير عام شئون الامتحانات بقطاع المعاهد، و سمير همام، مدير الإدارة القانونية بالقطاع، وعبد الرحمن عبد ربه، ومحمد فتحي، وسعيد خطاب، أعضاء الإدارة المركزية للامتحانات، والمكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف بالمشيخة.

ودار لقاء اللجنة مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية حول ضرورة التواصل الدائم مع إدارة الامتحانات بالمناطق؛ لضبط اللجان وحسن سيرها على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير القدر الكافي والملائم للطلاب من الهدوء والتنظيم داخل اللجان؛ كي يتسنى لهم التركيز فى الإجابة على أسئلة الامتحانات. وفي السياق نفسه، عقدت ــ أيضًا ــ دورات تدريبية لرؤساء لجان الشهادة الثانوية بمنطقتي القليوبية والمنوفية.

كما أجريت نفس الدورات بعدد من المناطق الأزهرية، وهي كالآتي: ــ منطقة الغربية: (الغربية ــ كفر الشيخ) ،منطقة الدقهلية: (الدقهلية ــ بورسعيد ــ دمياط) ،منطقة الشرقية: (الشرقية ــ الإسماعيلية ــ شمال سيناء ــ جنوب سيناء ــ السويس) الثلاثاء 9 أبريل 2019م. ــ منطقة الإسكندرية: (الإسكندرية ــ البحيرة ــ مرسى مطروح) الخميس 11 أبريل 2019م. ــ منطقة القاهرة: (القاهرة ــ الجيزة) الأحد 14 أبريل 2019م.