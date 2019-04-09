فيديو وصور.. حريق داخل شقة سكنية فى المهندسين والإطفاء تحاول إخماده

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى المهندسين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.