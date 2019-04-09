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فيديو.. ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:35 م
فيديو.. ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام تزوير ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص (عاطل مقيم بالجيزة، طالب مقيم بالقليوبية، سيدة بدون عمل مقيمة بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، واتخاذهم من شقة مستأجرة  بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


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