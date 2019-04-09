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فيديو.. سوء أحوال جوية وأمطار غزيرة تسقط على الرياض

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:58 م
فيديو.. سوء أحوال جوية وأمطار غزيرة تسقط على الرياض أمطار الرياض
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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نشر رواد التواصل الاجتماعى على تويتر مقاطع فيديو لأمطار الرياض، حيث شهدت عاصمة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة، على عدد من الأحياء.

 

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، أصدرت تنبيها متقدما، يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الرياض، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من الساعة 11:00 صباحا، اليوم، وتستمر حتى الساعة 3:00 صباح غد الأربعاء.

 


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