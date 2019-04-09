فيديو.. البرلمان الإيرانى يتحول لثكنة لـ"الحرس الثورى" ومعارضون يسخرون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحول البرلمان الإيرانى فى جلسته صباح اليوم، الثلاثاء، إلى ثكنة عسكرية للحرس الثورى، بعد أن ارتدى نواب ينتمون للتيار الإصلاحى والمتشدد زى الحرس الثورى، ردا على القرار الأمريكى بتصنيف هذه المؤسسة الإيرانية كمنظمة إرهابية.

وسخر معارضون من الخطوة، معتبرين أن هذا زيهم الحقيقى، فى إشارة على انتماء معظم المسئولين الايرانيين للحرس الثورى.

وأقر البرلمان الإيراني بالإجماع مشروع قانون ينص على التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

وقال ترامب إن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تم اتخاذها بقيادة وزارة الخارجية، تعترف بالحقيقة المتمثلة في أن إيران دولة ممولة للإرهاب"، متهما الحرس الثوري بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية.

واتخذ مجلس الأمن القومي الإيراني إجراءات ضد القوات الأمريكية والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسیا، حيث أدرج تلك القوات على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.