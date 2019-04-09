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غدا..انطلاق قمة تجارة التجزئة بحضور وزير التموين ورئيس هيئة الاستثمار

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:06 م
غدا..انطلاق قمة تجارة التجزئة بحضور وزير التموين ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب – إسلام سعيد
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تنطلق غداً فعاليات قمة تجارة التجزئة المصرية ERS 2019، بحضور الدكتورعلى مصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية  ، والدكتور محسن عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار، والدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمناقشة أوضاع قطاع التجزئة فى الأسواق المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

كما تأتى القمة برعاية البنك الأهلى المصرى NBE، وشركة "مراكز" للإستثمار العقارى، وسويفل، المتخصصة فى النقل الجماعى التشاركي، ومجموعة Landmark Leisure الإماراتية، والشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي"، هذا بالإضافة إلى أرامكس العالمية، شريك القمة للخدمات اللوجيستية، وVictory Link، شريك القمة للخدمات الرقمية، وبالتعاون مع مجموعة الفطيم وكايرو فستيفال سيتى مول وبحضور تيموثى إرنست، الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم مول.

وتستقطب القمة نخبة من كبار المتخصصين على مستوى العالم ، من مختلف أسواق التجزئة، هذا بالإضافة إلى أكثر من 200 مدير تنفيذى لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية.

 

 


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