video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:06 م
على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

أكد النائب الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهمية التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، قائلا: "نحن بصدد تعديلات فى دستور 2014، وهذا يتفق مع سنة التغيير فى الحياة".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

 

وتساءل "حنفى"، عن وضع مجلس الشيوخ فى حالة إنشائه ليكون محل مجلس الشورى الذى تم إلغائه، مشيرا إلى أن هناك مادة بالدستور أقرت أن ينقل العاملون فى مجلس الشورى إلى مجلس النواب وأن "النواب" تؤول له كافة الأموال التى كانت مملوكة للشورى، متسائلا: "ونحن الآن نعيد مجلس الشيوخ، فهل ستعود الأموال لمجلس الشيوخ مرة أخرى، بعدما آلت لمجلس النواب".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة ليست محل للتعديل، هذه الأموال آلت إلى مجلس النواب ونقطة على السطر".

 

وأشاد النائب خالد حنفى، بما تضمنه تعديل المادتين 243 و244، بالتمثيل الملائم للعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والمصريين فى الخارج، مطالبا بأن يذكر التمثيل الملائم فى المجلسين "النواب والشيوخ"، كما أشاد بتعديل المادة 102 التى تنص على تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 25%.

 

وبالنسبة للمواد الخاصة بالسلطة القضائية، أكد عدم موافقته على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية حال غياب رئيس الجمهورية، حفاظا على استقلال القضاء.

 

وأيد "حنفى"، ما جاء فى تعديل المادة 190، أن يحال إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فقط، قائلا: "هذا تعديل حسن، وذلك سيتطلب تعديل أيضا فى لائحة مجلس النواب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان: 25 يناير اندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

التعديلات الدستوريه




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة