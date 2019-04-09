عصابة السيارات تعترف: نستخدم المفاتيح المصنعة فى السرقة ونفاوض أصحابها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، أنهم يستخدمون المفاتيح المصطنعة فى السرقة ومن ثم التفاوض مع أصحابها، حيث يرصدون السيارات المركونة بالشوارع أسفل العقارات خاصة بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف المتهمون أنهم يساومون أصحاب السيارات على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو يبيعونها لعملائهم، ويتقاسمون حصيلة السرقات بينهم.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، تفيد تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.