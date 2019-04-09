video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عصابة السيارات تعترف: نستخدم المفاتيح المصنعة فى السرقة ونفاوض أصحابها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:00 ص
عصابة السيارات تعترف: نستخدم المفاتيح المصنعة فى السرقة ونفاوض أصحابها سرقة سيارة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعترف 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، أنهم يستخدمون المفاتيح المصطنعة فى السرقة ومن ثم التفاوض مع أصحابها، حيث يرصدون السيارات المركونة بالشوارع أسفل العقارات خاصة بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف المتهمون أنهم يساومون أصحاب السيارات على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو يبيعونها لعملائهم، ويتقاسمون حصيلة السرقات بينهم.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، تفيد تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

سرقة سيارة

تشكيل عصابي

الشيخ زايد

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة