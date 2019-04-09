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عثمان الخشت يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما التعاون العلمى والبحثى المشترك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:42 م
عثمان الخشت يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما التعاون العلمى والبحثى المشترك جانب من لقاء عثمان الخشت مع رئيس جامعة هيروشيما
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور محمد عثمان، الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، البروفيسور ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما اليابانية والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون بين جامعتى القاهرة وهيروشيما، فى المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة بين الجامعتين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن دولة اليابان، دولة عظيمة بشعبها وطبيعتها وتقدمها العلمي والتكنولوجي، معرباً عن سعادته بزيارة اليابان في شهر أغسطس الماضي، قائلاً: " لدينا تعاون مع الجامعات اليابانية، ومن بينها جامعة هيروشيما ونسعى لإنشاء درجات علمية مزدوجة بيننا وبين جامعة هيروشيما في بعض التخصصات، لاسيما العلوم الطبية ". 

وفي سياق متصل، زار البروفيسور ميتسو اوتشي وهو أستاذ جراحة عظام عالمي، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد " الفرنساوي " ورافقه خلال الزيارة الدكتور كورريتا أستاذ البيو تكنولوجى بجامعة هيروشيما.

وألقي البروفيسور ميتسو أوتشى ندوة علمية، حضرها لفيف من أساتذة العظام والروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعى، وشباب الأطباء وطلاب كلية الطب، مستعرضاً أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الطبية في علاج تآكل غضاريف الركبة، وطريقة جديدة لزرع خلايا جذعية يمكن توجيهها باستخدام الطاقة المغناطيسية لتكسية أماكن التآكل في غضاريف الركبة لتكوين أنسجة غضروفية جديدة وإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي، وقام بتوقيع الكشف على البطل المصري الأوليمبى فى رياضة الجودو محمد رشوان.

وأعرب رئيس جامعة هيروشيما، عن رغبته فى فتح آفاق للتعاون بين جامعتى القاهرة وهيروشيما، فيما يتعلق بطرق العلاج الحديثة التي تناولتها الندوة. 

 

 

 

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