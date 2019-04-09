عبد العال: لن يخرج نص فى التعديلات الدستورية يمس استقلال السلطة القضائية

كتبت نور على

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعى التى استمعت فيها لآراء مختلف الجهات والشخصيات المعنية بالتعديلات الدستورية.

وأشار عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستراعى الاستقلال المالى والإدارى فى المنتج النهائى الذى سيخرج فى تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذى سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه.