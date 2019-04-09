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ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:39 ص
ضبط 28 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطى 28 سائقًا للمخدرات أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

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