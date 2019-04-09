ضبط 191 قطعة سلاح و194 قضية مخدرات في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بجميع مديريات الأمن لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "191 قطعة سلاح نارى، 214 قطعة سلاح أبيض، 194قضية مخدرات، 17 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 68 متهم ومراقب هاربين ، 385 دراجة نارية مخالفة، دراجة نارية مبلغ بسرقتها، 25779 مخالفة مرورية، 2143 مخالفة مرافق، 35 قضية مصنفات، وتنفيذ 73077حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملات لمدة 10 أيام متواصلة.