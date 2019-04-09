ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية وتقلد الأختام الحكومية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، بتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها فى الحصول على تأشيرات للسفر بطريقة غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص ( عاطل مقيم بالجيزة ، طالب مقيم بالقليوبية ، سيدة بدون عمل مقيمة بالجيزة ) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سفارات دول عربية وأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها لتلك البلاد، وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، واتخاذهم من شقة مستأجرة فى العمرانية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين، وبتفتيش الشقة محل التحريات تم ضبط "أكلاشيه لخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و( 13 ) أكلاشيه لأختام مقلدة منسوب صدورها لعدة بنوك وبعض الشركات السياحية ومكاتب الترجمة، و(12) جواز سفر مصرى خاص بعملائهم، وكمية كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدورها لعدة بنوك، وكمية كبيرة من السجلات التجارية مزورة، ومجموعة من مطبوعات بعض شركات السياحة والبترول خالية البيانات وممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الجهات، ومجموعة من مطبوعات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، و(3) طابعات كمبيوتر.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، أن أكلاشيهات الأختام المقلدة تحصلوا عليها من (صاحب محل زنكوغراف بالقاهرة – له معلومات جنائية مسجلة ) مقابل مبالغ مالية، تم استهدافه وضبطه.

بمواجهته، اعترف باصطناعه لكافة الأختام المضبوطة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.