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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب المغافلة بقنا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:41 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب المغافلة بقنا سرقة محمول - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى مركز قنا، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات. 


كان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إلقاء القبض على "ع . م . ا"، و "س . م . م"، عاطلين ومقيمان بمركز قنا، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية فى مركز قنا. 


تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.
 


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