ضبط أفريقى يمارس نشاطا احتياليا "تخليق الدولارات" للنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص أفريقى الجنسية لممارسته نشاطا احتياليا يعرف باسم تخليق الدولارات بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الغربية بتعرضه لواقعة احتيال من قبل "سيدة " تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك لحيازتها لمبلغ 7 ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، ورغبتها فى استثمار ذلك المبلغ فى الأنشطة التجارية بالقاهرة واحتياجها إلى شريك لإستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصولها على نسبة من أرباح تلك الأنشطة التجارية، وقيام أحد الأشخاص من رعايا إحدى الدول الأفريقية المقيمين بالقاهرة، مندوباً عن المذكورة بالحصول على مبلغ 55 ألف جنيه مصرى من المبلغ غضون شهر مارس 2019 تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد رعايا الدول الإفريقية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق يعرف بإسم تخليق الدولارات من الورق الأسود والإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى، من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإرسال عدة طلبات للصداقة والرسائل الإلكترونية بطريقة عشوائية لضحاياه للإيقاع بهم، منتحلاً صفة سيدة، وطلب من المُبلغ الحصول على رسوم شحن المبلغ المالى عقب طلائها بمادة سوداء اللون حتى يتمكن من تهريبها داخل البلاد، حيث قام بالحصول على مبلغ 55 ألف جنيه من المبلغ على دفعتين فى غضون شهر مارس 2019 "تحت حساب" شحن مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى ودخولها للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع المتهم، طلب الأخير مبلغ 20 ألف جنيه مصرى لشراء مواد كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل تلك الأوراق إلى دولارات أمريكية صحيحة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه أثناء تواجده في بولاق أبو العلا بالقاهرة وعثر بحوزته عــلى خزينة معدنية بداخلها كمية من الأوراق السوداء بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكى – خطاب محرر باللغة الإنجليزية منسوب لإحدى المنظمات الدولية يفيد تفويض المُبلغ "المجنى عليه" باستلام شحنة الصندوق، وهاتفين محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاط المتهم الإجرامى، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينه وبين المُبلغ عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من "المبلغ" على متطلباته، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.