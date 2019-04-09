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صور ..وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر: المشاركة بالاستفتاء تعنى ثبات الأسعار

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:34 م
صور ..وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر: المشاركة بالاستفتاء تعنى ثبات الأسعار وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر
كتبت منال العيسوى
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شارك الدكتور على مصيلحى وزير التموين، فى مؤتمر "الاستقرار من أجل الاستثمار" للحديث عن التعديلات الدستورية، الذى عقد اليوم بالعاشر من رمضان بقاعة دوار المدينة، حيث أكد أهمية المشاركة الشعبية فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية تعطى صورة إيجابية عن البلاد للخارج، وتثبت أن هذا الشعب لدية جينات وراثية قائمة على الحرية والسيادة الوطنية.
 
وأضاف "المصيلحى" أن استقرار المنطقة العربية ممتد من استقرار مصر وأن المشاركة تعنى أن مصر وشعبها حى ينبض، متابعًا: "المشاركة فى التعديلات الدستورية يعنى ثبات الأسعار، وتعليم أفضل وصحة جيدة، فمن يريد الحقوق عليه واجبات تجاه هذا الوطن".
 
وحضر المؤتمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وأيمن رضا أمين عام الجمعية ومنسق عام المؤتمر، والدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين السابق، ولواء عاطف شعبان نائب مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان ومجموعة من مستثمري وقيادات المدينة.
 
وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (1)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (2)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (3)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (4)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (5)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (6)
 

 

وزير التموين خلال مؤتمر جماهيرى بالعاشر (7)
 

 

 


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