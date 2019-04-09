صور.. نشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيح، جداول امتحانات النقل والصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، والتي ستبدأ يوم 4 مايو المقبل، وتنتهي يوم 30 مايو.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اعتمد جداول امتحانات النقل والصف الثالث الإعدادى، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، والتي ستبدأ يوم 4 مايو المقبل، تنفيذاً لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير الترربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وكيل التعليم بكفر الشيخ، أن تلاميذ الصف الثاني والثالث الابتدائيين سيؤدون الامتحانات خلال يومي السبت الموافق 4 مايو المقبل، بمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويوم الأحد 5 مايو بمواد الرياضيات والتربية الدينية والخط العربى، ويؤدي تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائيين، يوم الاثنين 6 مايو، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 7 مايو مواد الرياضيات والعلوم والخط العربى، ويوم الأربعاء 8 مايو مادتي اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية، يؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي الامتحانات يوم الخميس 9 مايو مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم السبت 11 مايو مادتي اللغة الأجنبية وعلوم، والأحد 12 مايو مواد رياضيات ودراسات اجتماعية وخط عربى.

وأضافت وكيل الوزارة، وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعداد والثاني الإعدادي يوم السبت الموافق 4 مايو، مواد اللغة العربية والخط والحاسب الآلى، ويوم الأحد 5مايو مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول وعلوم للصف الثانى، ويوم الاثنين 6 مايو، مادتي لغة إنجليزية وتربية فنية للصف الأول الإعدادي، ومادتي جبر وإحصاء وتربية فنية للصف الثاني الإعدادي، ويوم الثلاثاء 7مايو هندسة للصف الأول، ودراسات اجتماعية للصف الثانى، ويوم الأربعاء 8 مايو مادتي العلوم وتربية دينية للصف الاول الإعدادي، ومادتي الهندسة وتربية دينية للصف الثاني الإعدادي ويوم الخميس الموافق 9 مايو جبر وإحصاء للصف الاول ولغة انجليزية للصف الثانى.

وأكدت وكيل الوزارة، ويبدأ امتحان الصف الثالث الإعدادي العام والمهنى، فيؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي يوم الأحد الموافق12 مايو، مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم الاثنين 13مايو، مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 14 مايو مادتي العلوم وجبر، ويوم الأربعاء 15 مايو، مادتي هندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الخميس 16 مايو مادة اللغة الانجليزية.

وقالت وكيل الوزارة، يبدأ امتحان الصف الثاني الثانوي يوم السبت4مايو، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 5 مايو، مواد الكيمياء وعلم النفس والاجتماع والمواطنة وحقوق الإنسان، ويوم الاثنين 6 مايو، مادتي اللغة الاجنبية الأولى ومجالات "صناعي –زراعي –مشروعات"، ويوم الأربعاء الموافق 8 مايو، مادتي الاحياء والجغرافيا، ويوم الخميس 9مايو مادتي تطبيقات الرياضيات، وفلسفة، ويوم السبت الموافق 11 مايو مادتي التفاضل وحساب المثلثات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الاحد 12 مايو مادتي الجبر واللغة الاجنبية الثانية، ويوم الثلاثاء الموافق 14 مايو مادتي الفيزياء والتاريخ.

وأكدت وكيل الوزارة، يبدأ امتحان الصف الأول الثانوي يوم الأحد 19 مايو وينتهي يوم 30 مايو، يوم الأحد 19مايو، مادة اللغة العربية، والاثنين20مايو، مادة الأحياء، ويوم الثلاثاء 21 مايو، اللغة الاجنبية الثانية، ويوم الأربعاء 22مايو، مادة الجعرافيا، ويوم الخميس 23 مايو، مادة اللغة الاجنبية الأولى، والأحد26مايو، مادة الرياضيات، ويوم الاثنين 27 مايو، مادة الفلسفة والمنطق، ويوم الثلاثاء 28 مايو، مادة الفيزياء، ويوم الأربعاء 29مايو، مادة التاريخ، ويوم الخميس 30مايو، مادة الكيمياء.



1- جدول امتحان الصف الثاني والثالث الابتدائي



2- جدول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي



3-جدول امتحان الصف الاول والثاني الإعدادي العام



4- جدول امتحان الصف الاول والثاني الاعدادي مهني



5- جدول الصف الثالث الإعدادي مهني



6- جدول الصف الثالث الاعدادي عام



7- جدول الصف الاول الثانوي