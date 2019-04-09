صور.. مميش: ميناء شرق بورسعيد الجديد قادر على استيعاب أحدث وأضخم السفن

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عن استقبال ميناء شرق بورسعيد الجديد السفينة العملاقة SBI PHOENIX القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي يبلغ طولها 199متر وغاطس 15مترا، لشحن 50 ألف طن ملح وتصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن سفينة بهذا الحجم وهي أحد أكبر السفن العالمية، تصل لميناء بورسعيد الجديدة، ويتم شحن هذه الحمولة من الأرصفة الجديدة، يدل على تأكيدنا أن هذا الميناء المحوري سيصبح عالميا ينافس الموانئ المجاورة، حيث قدرته على استيعاب تلك الأنواع من السفن، والتى يعد استقبالها إضافة حقيقية للميناء، وشهادة لكفاءته خاصة بعد أعمال التعميق والتطوير التى تمت به في مدة زمنية قليلة، مشيرا إلى أن هذه الميناء الأسرع نموًا، وله قدرة تنافسية عالية بين موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتى تؤكد ثقة العالم فى الكفاءات الوطنية المصرية التى تعمل به.

الجدير بالذكر، أنه تم التشغيل التجريبى للأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد المحوري فى مارس الماضي، والتي يبلغ طولها 5.5 كيلو مترات بعمق يصل إلى 18.5 متر، حتى تتمكن من استقبال سفن البضائع العامة، الأمر الذى يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصرى، وقدرة الميناء على جذب المزيد من الاستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد الواعدة .

واستقبلت الميناء منذ بداية تشغيله وحتى الآن، 6 سفن بضائع عامة من جنسيات مختلفة، وشحن 21 ألف طن من الملح المحلي وتصديره لدول أوروبا، لاستخدامه فى إذابة الثلوج وأغراض حيوية أخرى.