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صور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر بحفل قرعة بطولة الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:56 م
صور.. مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر بحفل قرعة بطولة الأمم الإفريقية مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر فى حفل قرعة بطولة الامم الافريقية
كتب هانى عثمان
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تزينت صالة 4 بمطار القاهرة الدولى بأعلام الدول الـ24 التى يشارك منتخباتها فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية، استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى حفل سحب القرعة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر إقامتة يوم الجمعة القادم الموافق 12 إبريل، تحت سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، فى حفل ضخم يضم العديد من رموز اللعبة المحليين والقاريين.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدن، وجه بتخصيص صالة 4 لاستقبال البعثات الرياضية المشاركة فى هذا الحدث، كما أعلن عن إطلاق اسم البطولة على الصالة خلال فترة انعقادها فى مصر، ووجه بتخصيص كاونترات ولوحات إرشادية لتقديم التسهيلات للمشاركين والوفود، فضلا عن تكوين فرق عمل من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران يرتدون زيا مخصصا لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة.

كما وجه وزير الطيران المدنى، بتقديم كافة سبل الدعم والخدمات لجميع الفرق والوفود الإفريقية والدولية المشاركة من أجل انجاح هذا الحدث الهام وخروجه بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر أمام دول العالم.

ومن المنتظر أن يتقدم ضيوف حفل قرعة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، جيانى إنفانتيون رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحضور واسع من مسئولى الاتحاد الأفريقى ونجوم القارة السمراء، أمثال المغربى مصطفى حجى والإيفوارى يايا توريه، والأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

ويقوم إيتو وعماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بسحب قرعة أمم أفريقيا، فيما سيغيب أيضًا عيسى حياتو رئيس الاتحاد القارى السابق نظرًا لعدم توجيه الدعوة له من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (1)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (2)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (3)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (4)
مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (4)

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (5)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (6)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (7)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (8)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (9)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (10)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (11)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (12)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (13)
 

 

مطار القاهرة يتزين لاستقبال ضيوف مصر (14)
 

 


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