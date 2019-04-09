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صور.. مصطفى مدبولى يبحث مع وزير قطاع الأعمال سبل توفير التمويل لتطوير مصانع الغزل والنسيج

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:50 م
صور.. مصطفى مدبولى يبحث مع وزير قطاع الأعمال سبل توفير التمويل لتطوير مصانع الغزل والنسيج لقاء مصطفى مدبولى وهشام توفيق
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
 
وخلال اللقاء قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين كل من بنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، بهدف تسوية المديونيات المستحقة على الشركة طرف البنك، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية، وعرض عدد من قطع الأراضى المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمبادلة المديونية طرف البنك، وأنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة بتغيير استخدام تلك الأراضى إلى سكنى خدمى، واستصدار الشهادات الخاصة بها من قبل المحافظات المعنية.
 
وأضاف الدكتور هشام توفيق أنه تم تحديد عدد آخر من قطع الأراضى المملوكة لشركة الغزل والنسيج، وتجهيزها للبيع، بهدف استخدام قيمة بيع تلك الأراضى فى تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
 
وفى ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكل أجهزتها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها فى مختلف القطاعات، والعمل على إعادة استغلالها سعياً لتعظيم الاستفادة منها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى دعم الحكومة لخطة الوزارة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، بما يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
 
لقاء مصطفى مدبولى وهشام توفيق (1)
 
لقاء مصطفى مدبولى وهشام توفيق (2)
 
لقاء مصطفى مدبولى وهشام توفيق (3)
 
لقاء مصطفى مدبولى وهشام توفيق (4)
 

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