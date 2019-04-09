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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:12 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين رياضيًا: "يشرفون المحافظة"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:06 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين رياضيًا: "يشرفون المحافظة" محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضا
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المتفوقين رياضيًا فى ألعاب المصارعة والسباحة والكارتية، ومنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى.
 
وقال فودة، إن هؤلاء الأبطال يشرفون المحافظة على مستوى الجمهورية، مطالبهم بالمزيد، وحصول على الدرجات العلمية والرياضة.
 
جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء أحمد حسين مساعد مدير أمن جنوب سيناء، ومحمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المديريات الخدمية بالمحافظة.
 
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضا (1)
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضيا (1)

محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضا (2)
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضيا (2)

محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضا (3)
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضيا (3)

محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضا (4)
محافظ جنوب سيناء أثناء تكريم المتفوقين رياضيا (4)
 

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