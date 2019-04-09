صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم المتفوقين رياضيًا: "يشرفون المحافظة"

جنوب سيناء- فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المتفوقين رياضيًا فى ألعاب المصارعة والسباحة والكارتية، ومنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى.

وقال فودة، إن هؤلاء الأبطال يشرفون المحافظة على مستوى الجمهورية، مطالبهم بالمزيد، وحصول على الدرجات العلمية والرياضة.

جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء أحمد حسين مساعد مدير أمن جنوب سيناء، ومحمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المديريات الخدمية بالمحافظة.