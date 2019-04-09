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صور.. محافظ بورسعيد يلتقى بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعى الثانى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:40 م
صور.. محافظ بورسعيد يلتقى بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعى الثانى جانب من الاجتماع
بورسعيد – السيد فلاح
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التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، مع الشباب الفائزين في مسابقة مشروع مجمع الصناعات الثاني "66 مصنعا" جنوب المحافظة، وعددهم 82 شابا من الجنسين، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة المشكلة لاختبار المتقدمين، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة من المختصين.
 
واستهل محافظ بورسعيد، اللقاء بتقديم التهنئة للفائزين الذين أتيحت لهم فرصة امتلاك مصانع مدعمة وبمميزات لم يصل لها أية شاب في محافظات الجمهورية؛ حيث سيتم تخصيص 54 مصنعًا من المجمع، تتراوح مساحتهم ما بين 400م2 و 800م2 كاملة المرافق قريبة من مناطق الخدمات في قلب المنطقة الصناعية، على أن يتم طرح باقي مصانع المجمع على المستثمرين الجادين.
 
وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل الدائم للشباب، والذي يؤلي اهتمامًا كبيرًا بهم لاسيما بأن جميع المشروعات التنموية والقومية تستهدف في المقام الأول فئة الشباب.
 
وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه مع الشباب الفائزين، وأعضاء اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين علي تقديم الدعم للفائزين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لسرعة الإنتاج فور الانتهاء من الإجراءات التعاقدية للمصانع، مشيرًا إلى أنة وجه كافة الأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشباب للمساعدة في بدء مشروعاتهم.
 
كما وجه المحافظ الشكر، للجهد المبذول من أعضاء اللجنة لتحقيق الشفافية والدقة في الاختيار من بين المتقدمين ليفوز المؤهل منهم، مشيدًا بدور رجال الأعمال العاملين في مجال البترول ومشتقاته على مبادرتهم الطيبة لدعم الشباب بتوفير المواد الأولية، التي تقوم عليها هذه الصناعات من "البولى اثيلين، البولى بروبلين، والبى أف سي" فضلاً عن ميزة توافرها بكميات كبيرة، وقربها من مكان المصانع مما يجعل هذه التجربة رائدة ومميزة.
 
كما شدد "الغضبان"، علي أنه سيتم التعامل بحسم وسحب الوحدة الصناعية لكل من ينوي استغلالها في غير الغرض المخصص لها، سواء بالبيع أو الإيجار أو بأي شكل آخر غير قانوني.
 
محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (1)
محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (1)

محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (2)
محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (2)

محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (3)
محافظ بورسعيد يلتقي بالشباب الفائزين بمشروع المجمع الصناعي الثاني (3)

 


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