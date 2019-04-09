صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدارس قويسنا ويشهد مهرجان التفوق السنوى

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مهرجان التكريم والتفوق السنوى لمدرسة قويسنا الثانوية للبنات لعام 2019، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف موافى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس عصام سلام مدير عام الإدارة التعليمية بقويسنا، ولفيف من القيادات التعليمية.

بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الجمهورى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم توجهت إحدى الطالبات بالشكر لمديرة المدرسة نيابة عن جميع الطالبات نظرا لما قدمته من جهود خلال العام الدراسى، فيما ألقت مديرة المدرسة كلمة الترحيب بالحضور، توجهت فيها بالشكر للمحافظ عن مايوليه من اهتمام للعملية التعليمية بالمحافظة وحرصه على التواجد وسط الطلاب ومشاركتهم أنشطتهم المختلفة، وأهدت له كتاب الله كهدية تذكارية من بناته الطالبات بالمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن المنوفية دائما فى الصدارة بين محافظات الجمهورية، وذلك بدعم وتشجيع محافظ المنوفية، لإبنائه الطلاب وحثه دائما لهم على التفوق والجد والاجتهاد، فقد حصدت المحافظة 7 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى معرض العلوم والهندسة "ايسيف" وحصل طالب وطالبة على تذكرتين للسفر إلى أمريكا، كما حصلت المحافظة على المركز الأول فى مسابقة "المعلمون أولا" والمركز الثانى فى مسابقة "المكتبة النموذجية" على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بتواجده وسط بناته الطالبات ومشاركتهم مهرجان التفوق السنوى للمدرسة، والذى يعد بمثابة تتويج للطالبات المتفوقات وحافزا لزملائهن على التفوق والنجاح مهنئا الفائزين فى المسابقات ومتمنيا لهم المزيد من التفوق، مؤكدًا على استمرار دعمه للعملية التعليمية للحفاظ على صدارة المحافظة بين محافظات الجمهورية.

وتضمن الحفل بعض العروض الفنية والفقرات الرياضية المتنوعة، وفى الختام كرم محافظ المنوفية، عدداً من الطالبات المتفوقات، كما تم تكريم الرائدة المثالية على مستوى المدرسة.

وفى ذات السياق، تفقد المحافظ مدرسة التربية الفكرية بقويسنا وحرص على مصافحة الطلاب، وفى كلمته وجه محافظ المنوفية، إدارة المدرسة بحسن معاملة الطلاب مشيدا بدورهم فى تقديم رسالة سامية وهى تعليم وتربية الطلاب على الأخلاق الحميدة ودفع العملية التعليمية بالمحافظة مؤكدا على أن التعليم من أسمى الرسالات على وجه الأرض.

كما تفقد المحافظ مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسى وافتتح معرض ختام الأنشطة فى المجال الصناعى والزراعى والاقتصاد المنزلى والتربية الفنية، وتفقد أقسام المعرض المختلفة، وقد أشاد المحافظ بتلك الأنشطة مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية ومدخلاتها للعمل على النهوض بمصرنا الغالية.

محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا



محافظ المنوفية بمهرجان التكريم والتفوق السنوى بمدرسة قويسنا