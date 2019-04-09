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صور.. محافظ الأقصر يجتمع برؤساء المدن لبحث استعدادات شهر رمضان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:20 م
صور.. محافظ الأقصر يجتمع برؤساء المدن لبحث استعدادات شهر رمضان جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً مع رؤساء المدن ونوابهم، لبحث انتظام عمل الاجهزة التنفيذية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف انحاء المحافظة، وجه المحافظ رؤساء المدن ونوابهم بتكثيف الجهد والسعي نحو رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأحياء والقري والنجوع، مؤكدا اهمية العمل علي رضا المواطن عن اداء الاجهزة المحلية، معرباً عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون باداء عملهم علي الوجه الأمثل وبإخلاص وتفاني .
 
وناقش المحافظ خلال الاجتماع، عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل والصحة، والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وازالة التعديات ورصف الطرق والإستثمار وغيرها، كما تطرق الإجتماع الي مناقشة استعدادت المحافظة لعملية الاقتراع والاستفتاء علي التعديلات الدستورية المرتقبة، ومدي تجهيز المقار واللجان الإنتخابية، وتوفير المناخ المناسب للناخبين للادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وتم استعراض استعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم، وتوافر السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية باسعار مناسبة للمواطنين .
 
شهد الاجتماع، الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، نائب المحافظ محمد عبد القادر، واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الاقصر، والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمتحدث الاعلامي للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ورؤساء المدن ونوابهم .
 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)
جانب من الاجتماع (6)
 
 

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