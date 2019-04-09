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صور.. ماليزيا تخشى موجة هجرة جديدة من اللاجئين الروهينجا عبر البحر

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:51 ص
صور.. ماليزيا تخشى موجة هجرة جديدة من اللاجئين الروهينجا عبر البحر
رويترز
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تبحث السلطات الماليزية عن قوارب يعتقد أنها تحمل ما يصل إلى 200 من مسلمى الروهينجا، وذلك بعد العثور على العشرات من المهاجرين بالقرب من شاطئ فى شمال البلاد.
 
واستخدم العشرات من مسلمى الروهنجيا القوارب فى الأشهر الأخيرة من أجل الوصول إلى ماليزيا، حيث تخشى السلطات الماليزية من مواجهة موجة جديدة من الأشخاص الذين يهربون عن طريق البحر بعد الحملة التى شنتها على الاتجار بالبشر فى عام 2015.
 
وقال قائد شرطة الولاية نور مشار محمد فى بيان إنه تم اعتقال 41 رجلاً وصبيًا من الروهنجيا تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 عامًا يوم الاثنين بالقرب من بلدة سيمبانج إمبات بعد هبوطهم على شاطئ سونجاى بيلاتى.
 
ونزل 35 مهاجرًا على نفس الشاطئ الشهر الماضى فى ولاية بيرليس الشمالية، على الحدود مع تايلاند.
 

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