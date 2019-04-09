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صور.. مؤتمر جماهيرى بشبرا الخيمة لدعم التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:12 م
صور.. مؤتمر جماهيرى بشبرا الخيمة لدعم التعديلات الدستورية
القليوبية – محمد حجازى
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قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن مشاركة المصريين فى يوم الاستفتاء على الدستور يعكس للعالم صورة ديمقراطية وحرية التعبير بمصر، وإن المصريين يملكون القدرة على وقف أى عدو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، لدعم التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أن أبناء دائرة شبرا الخيمة سيخرجون عن بكرة أبيهم للمشاركة فى الاستفتاء، داعيا جميع المصريين للمشاركة والنزول فى الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن الشعب المصرى يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يصل بالدولة المصرية لبر الامان والارتقاء بها.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، نحن نتعرض لحرب شرسة من خلال الجامعة الإرهابية لهدم عقول الشباب المصرى، ولكن المصريين فى وقت الأزمات يظهر معدنهم الأصيل، موضحا أن الدولة المصرية تتقدم من خلال المشروعات التنموية والاقتصادية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضحى بنفسة لكى ينقذ شعب مصر والدولة المصرية من الانهيار، ومن الفتن والمؤامرات التى يتعرضون لها من الخارج.

وأضاف أنه يجب أن نقف خلف القيادة السياسية لكى ننهض بالدولة المصرية، ويجب الاصطفاف الوطنى لكى يرى العالم الخارجى والمشككين فى وطنية المصريين من هم المصريين.

وقال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إنه من يقرر التعديلات الدستورية المقترحة للتعديل هو الشعب المصرى صاحب السيادة، وأضاف أن مصر تملك نعمة اسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودعا النائب إيهاب الخولى جميع المصريين للنزول يوم الاستفتاء على الدستور لكى يرى العالم أن مصر بلد الديمقراطية وحرية التعبير، ووجة التحية للجيش المصرى الباسل وللمصريين.

وشارك فى المؤتمر النائب مصطفى بكرى، والنائب سعيد حساسين، والنائب إيهاب الخولى، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة جيهان فؤاد رئيس المجلس القومى للمراة بالقليوبية، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(1)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(1)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(2)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(2)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(3)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(3)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(4)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(4)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(5)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(5)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(6)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(6)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(7)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(7)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(8)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(8)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(9)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(9)

 

مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(10)
مؤتمر-جماهيرى-بشبرا-الخيمة-لدعم-التعديلات-الدستورية-(10)

 


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