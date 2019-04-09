صور.. لجنة من وزارة الشباب تزور الأقصر لمعاينة النادى الإجتماعى بطيبة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمعاينة النادي الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة والمشكلة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، لبحث تفاصيل العمل داخل النادي وخدمة أهالي مدينة طيبة.

وتشكلت اللجنة من الوزارة، برئاسة الدكتورة هدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد التواب من مكتب وزير الشباب والرياضة للإستثمار الرياضي، وبحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وكان في إستقبالهم صلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة نائباً عن حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويعد نادى طيبة الإجتماعي، أكبر مشروع خدمى لأهالى المدينة الجديدة، حيث يقع على مساحة 13 فدان، ويساعد النادي المواطنين للحصول على أكبر قدر من الإستمتاع وقضاء أوقات الفراغ المميزة فى قلب المدينة الجديدة، وقد تم تجهيز نادى طيبة الاجتماعي وتخطيطه ليضم بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية وسور ومسجد وحمام سباحة كبير وحمام سباحة للأطفال، ويضم ملعب متعدد الأغراض، وغرفة طلمبات و2 ملعب للتنس وملعب خماسى، وصالة ألعاب، كما يضم بداخله مطعم وقاعة أفراح ومكاتب إدارية، كما يضم بداخله ملعب كرة قدم بالمدرجات، ومنطقة انتظار سيارات وبرجولات ومسطحات خضراء.