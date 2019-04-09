صور.. رى أسوان تجرى صيانة للمجارى المائية بترعة وادى النقرة والسلسلة

أسوان - صلاح المسن

واصلت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير وصيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، حيث تستهدف أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ضمان كفاءة شبكة المجارى المائية، كما تستهدف كذلك ضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بمواصلة أعمال صيانه المجارى المائية ومراجعة موقف الجسور وحاله منشآت الرى والمحطات ومدى جاهزيتها للوفاء بالاحتياجات المائية وقياس مدى استعداد الإدارة لفترة أقصى الاحتياجات.

كما تم نزع الحشائش بالصاولات والجرارات الزراعية مع رفع ناتج التطهير من أمام الكبارى والسحارات والبدالات، ضمن عمليه صيانة المجارة المائية بهندسة السلسلة.