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صور.. رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:41 م
صور.. رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش حملات نظافة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال منطقة وسط الأقصر وحى المطار بالتنسيق مع رجال حملة المعدات، حملات نظافة موسعة لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة الأقصر.

وقال حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع شرق الكباش قبلى وصولا حتى أحمد النجم ويوسف حسن، كما تم غسيل أرصفة طريق الكباش وتمت الإستعانة ببعض معدات الحمله، وتطهير منطقه ابوالجود وخلف السوق الحضرى وشارع المطافى القديم (غرب الكباش)، كما تطهير حاويات صلاح سالم ، للقضاء على الروائح الكريهة التى تنبعث من تلك الحاويات ، وذلك بمنطقة حى وسط بقيادة أيمن حسين، رئيس الحى.

وأضاف حاتم جابر، أنه استكمالا لتنفيذ حملات النظافة تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة منشأة العمارى بمنطقة حى المطار، بقيادة أحمد زين العابدين، رئيس الحي، وعلى سليم نائب رئيس الحي، مؤكدا استكمال أعمال الحملات لتصل لكافة الشوارع الفرعية والرئيسية بالأحياء إضافة إلى المرور الدورى على المناطق التى تم رفع القمامة منها لضمان متابعة إزالتها ورفعها أول بأول، موضحاً أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة بالأحياء والقطاعات والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على اثرها رفع نواتج المخلفات المتواجدة وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بمنطقة وسط، بقيادة عبد الكريم أحمد مسئول قطاع نظافة وسط ، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني (1)
رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني

 

رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني (2)
رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني

 

رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني (3)
رجال مدينة الأقصر يقودون حملات نظافة بالشوارع المحيطة لطريق الكباش الفرعوني 

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