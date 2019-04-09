صور.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح ملتقى التوظيف السنوى السابع لطلاب الجامعة

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوى السابع لطلاب الجامعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، والدكتورة شيرين مظلوم أستاذة الأدب الإنجليزى ورئيس مركز تنمية المهارات والتوظيف منظم الملتقى، والدكتور تامر النادى، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسينى وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور ضياء خليل، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن هذا الملتقى يأتى انطلاقا من حرص جامعة عين شمس بتفعيل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب وتوظيف الشباب، كما أعرب عن سعادته بتواجد عدد كبير من الشركات، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف حوالى 5000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.