صور.. رئيس الوزراء: مستعدون لتعزيز التعاون مع كافة المنظمات الصحة والدواء بأفريقيا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ميشيل سيديبيه، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن سيديبيه أكد خلال اللقاء أن القارة الأفريقية يحدوها أمل كبير فى إحداث نقلة نوعية فى ملف علاج الأمراض المعدية والمزمنة خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، لأن مصر لديها مميزات نسبية كبيرة تتمثل فى توافر المعرفة والخبرات والكوادر، فضلًا عن وجود قطاع خاص متطور فى مجال الطب والصناعات الدوائية.

وأشار المسئول الأممى، إلى أن مصر تستطيع مساعدة دول القارة الأفريقية فى مجال مكافحة وعلاج الأمراض، مشيدًا فى هذا الصدد بالتجربة المصرية الرائدة فى توفير الكشف والعلاج المجانى لمرضى فيروس سى والأمراض غير السارية، وهى التجربة التى أصبحت نموذجًا فريدًا يمكن محاكاته فى باقى دول القارة، لا سيما وأن مصر حققت إنجازًا مهمًا بتخفيضها تكلفة إنتاج أدوية فيروس سى بشكل غير مسبوق.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن سيديبيه أكد أن مبادرة الرئيس السيسى بتوفير العلاج المجانى للمصريين من فيروس سى والأمراض غير السارية تكرس مبادئ العدالة الاجتماعية، لأن تكاليف العلاج التى كان سيتكبدها هؤلاء المرضى كان سينتج عنها فقر ومعاناة أُسر بكاملها، لكن توفير الدولة المصرية للكشف والعلاج أزاح عبئًا ماديًا كبيرًا من على كاهل الفئات الأكثر احتياجًا .

كما تطرق المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز إلى جهود البرنامج فى مضاعفة أعداد من يتلقون العلاج من الإيدز فى القارة الأفريقية، وإلى تخفيض تكلفة العلاج من ١٥ ألف دولار للفرد فى السنة، إلى ٧٥ دولارًا فقط.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن مصر لن تألو جهدًا فى مساعدة الأشقاء فى القارة الأفريقية فى مجالات الصحة والدواء، مشيدًا فى هذا الصدد بمبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس سى، فضلًا عن توفير الكشف والعلاج من الفيروس لضيوف مصر من الأشقاء اللاجئين.

وأضاف مدبولى أن مصر على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات الصحة والدواء فى أفريقيا، من أجل تعظيم الجهود لمكافحة الأمراض والأوبئة التى تهدد صحة الأشقاء فى القارة الأفريقية، وتتسبب فى تراجع معدلات التنمية.