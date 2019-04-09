صور.. بدء الإعداد لمشروع الميكنة الكاملة لجمارك بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جانبًا من أعمال الدورة التدريبية التي تقوم بها أحدي الشركات المتخصصة، والتي تعاقدت معها مصلحة الجمارك، لتنفيذ مشروع الميكنة الكاملة لإدارات الجمارك علي مستوي بورسعيد، للوصول الي تنفيذ مشروع الشباك الواحد، واختصار الإجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال حوارة مع شباب المتدربين، علي أهمية الارتقاء بالعمل الجمركي، باعتبارة أحد المصادر الأساسية للدخل القومي، ومن الضروري تيسير الإجراءات توفيرا للوقت والجهد، وزيادة معدلات العمل وبالتالي زيادة الحصيلة الجمركية للخزانة العامة.

ومن المقرر، أن يبدأ العمل قريبًا في تنفيذ الميكنة الإلكترونية لجميع إدارات الجمارك ببورسعيد، ويتبعها مباشرة تطبيق نفس النظام علي المنافذ الجمركية المختلفة، لربط العمل الجمركي بأكملة علي مستوي المحافظة في شبكة إليكترونية موحدة.