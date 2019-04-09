صور.. انتخابات الكنيست.. بينى جانتس منافس نتنياهو يدلى بصوته وسط أنصاره

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

أدلى بينى جانتس، زعيم حزب "الأزرق والأبيض" بصوته فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وبدأ الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء؛ بمشاركة 40 قائمة تحتدم المنافسة فيها بين معسكرى اليمين دون منازع.



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 10720 صندوق اقتراع وزعت على مستوى إسرائيل، حيث يصوت 6 ملايين، و339 ألفا، و279 ناخبا، منهم نحو 950 ألفا من المواطنين الفلسطينيين "عرب 1948"، ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم.



وتشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين، وقائمة "الأزرق والأبيض" برئاسة بينى جانتس، مع تساوى عدد المقاعد بين الحزبين اليمينيين بحسب استطلاعات الرأى وهو ما يعطى استمرار تفوق معسكر اليمين دون منازع.