صور.. الجيش الأمريكى يبحث عن متسللين دخلوا الأراضى عبر المكسيك

كتب-هاشم الفخرانى- تصوير( رويترز)

تقوم عناصر من الجيش الأمريكى مدعومة من المروحيات العسكرية بعمليات تمشيط واسعة النطاق على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد معلومات تؤكد تسلل لاجئين إلى داخل الولايات المتحدة.

والتقطت عدسات وكالات الأنباء العالمية صوراً للجيش الأمريكى وهو يبحث وسط الغابات والنباتات الكثيفة عن المتسللين لتقديمهم للقضاء بتهمة دخول أراضى أمريكية بطرق غير شرعية.



مروحية أمريكية

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أجرى زيارة إلى الحدود المكسيكية للأطمئان على القوات الأمريكية التى تحمى الحدود



عمليات تمشيط