صور.. البحر الأحمر تصدر 197 شهادة توثيق زواج مجانا خلال 3 أيام

البحر الأحمر - عماد عرفة

خلف الزواج القبلى أو زواج السنة كما يقال عدة مشكلات بدأت بحرمان الأطفال من الالتحاق بالتعليم، فسارعت الدولة بالإعلان عن توثيق الزواج بمناطق مختلفة جنوب البحر الأحمر مجاناً لخدمة الأهالى.

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن طبيعة المكان البدوية أدت إلى عدم اعتماد الأهالى على توثيق الزواج بتلك المناطق الصحراوية موكدا أن توثيق الزواج واستخراج قسيمة زواج للمتزوجين سوف يحمى الأسرة والأولاد من الكثير.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن على جميع المقبلين على الزواج فى تلك المناطق، ضرورة تسجيل عقود الزواج واستخراج قسيمة الزواج للمتزوجين، مضيفاً وتتحمل المحافظة كافة التكاليف، حتى يتمكن الأهالى من استخراج شهادات ميلاد للأطفال ليتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم البدء فى استخراج شهادات فحص راغبى الزواج مجانا، موكدا أنه تم استخراج 197شهادة خلال الثلاثة أيام، وأضاف مرعى فى تصريحات خاصة أن، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تيسيرا على أهالى مدن الجنوب.